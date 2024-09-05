Спасателям пришлось доставать из воды машины и эвакуировать людей из затопленных участков.

В Одессе дождь, который начался еще 4 сентября, ночью превратился в ливень, который превратил улицы в реки и подтопил дома - выпало почти 70% от месячной нормы осадков.

"Сегодня наш город пережил тяжелую ночь. Выпало почти 70% от месячной нормы осадков - 29.5 мм из 41 мм для сентября. В течение ночи были привлечены все мощности коммунальных предприятий города, чтобы минимизировать последствия непогоды", - говорится в обращении мэра города Геннадия Труханова.

По состоянию на 9:00 четверга, все еще затруднен проезд транспорта в районе Пересыпского моста, проезда нет на улицах Щеголева, Одария и переулке Ширяевский. На улице Атамана Головатого проезд легковых автомобилей восстановлен частично, проблемы с проездом по улице Пересыпской 7-а, а по Химической - движение затруднено.

"На месте работают коммунальщики и сотрудники патрульной полиции. На всех остальных участках дорог ситуация нормальная", - уверяет Труханов.

Также из-за непогоды изменились некоторые маршруты общественного транспорта. В частности, 8 троллейбусный маршрут курсирует от Железнодорожного вокзала до ул. Грушевского/Химическая, а по трамвайному маршруту №20 курсирует автобус, потому что пути затоплены.

Кроме того, непогодой повалены 10 деревьев, еще упали две большие ветви. Говорится, что два дерева рухнули на проезжую часть и мешали движению транспорта.

Сейчас на улицах города продолжают работать сотрудники и техника коммунальных предприятий "Городские дороги" и "Горзелентрест".

По данным пресс-службы регионального главка ГСЧС, вчера вечером в Хаджибейском районе Одессы по улицам Балковская, Краснослободская, Церковная, Щеголева, Приморская и переулку Армянскому спасателями изъято 15 легковых автомобилей и 3 микроавтобуса из подтопленных участков. Оказана помощь 35 лицам.

Также подтоплены жилые дома. Как рассказали в пресс-службе, ночью в Пересыпском районе города, по улице Атамана Головатого, спасателями эвакуировали ребенка из подтопленной квартиры на первом этаже. Говорится, что ребенка отвезли к родственникам.

В этом же районе, по улице Павла Кравцова, спасателями транспортирована больная гражданка, 1989 года рождения, с подтопленного участка в городскую инфекционную клиническую больницу.

В соцсетях люди делятся видео, на которых зафиксировано, как улицы в Одессе превратились в реки, машины затоплены почти по крыши, а некоторые из них буквально сносит течением.

Погода в Одессе - прогноз на 5 сентября

Как сообщал УНИАН, в Одессе на сегодня, 5 сентября, объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей - в течение суток ожидается гроза. По данным синоптиков, гроза также ожидается и по территории Одесской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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