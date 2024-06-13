Синоптики предупреждают о непогоде в Одессе и Одесской области.

В Одессе на сегодня, 13 июня, объявили штормовое предупреждение. Непогода, по данным синоптиков, будет бушевать и по территории Одесской области. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей.

"По Одесской области в течение суток 13 июня ожидается гроза, днем порывы, 15-17 м/с", - говорят синоптики.

В Одессе также утром и днем ожидается гроза и днем порывы ветра 15-17 м/с.

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Из-за непогоды в Одесской области объявили І уровень опасности, желтый.

Погода в Одессе и Одесской области - прогноз на 13 июня

13 июня в Одесской области будет переменная облачность. Ожидается кратковременный дождь, днем местами значительный. Гроза. Ветер будет северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Температура по области составит +21°...+26°. На автодорогах местами видимость во время дождя будет падать до 1-2 км.

В Одессе также ожидается переменная облачность. Утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с. Столбики термометров покажут +22°...+24°. Температура морской воды +21°...+22°.

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