В середине недели, 13 июня, погода в Украине немного изменится. Температура снизится по все стране, сильная жара останется лишь на крайнем востоке. Прохладнее всего будет на западе, где столбики термометров покажут +18°...+20°. Также на западе страны, в Винницкой, Одесской и Харьковськой областях пройдут преимущественно небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.
- Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Тернополе 13 июня ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +15°, днем +20°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +13°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.
- В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°.
- В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.
- В Одессе 13 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°, ливень.
- В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
- В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +25°.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.
- В Краматорске завтра нпасмурно, температура ночью +17°, днем +28°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.
Приметы погоды 13 июня
Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай будет небогатым.