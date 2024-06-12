В некоторых областях пройдут дожди, однако они уже не будут не очень сильными.

В середине недели, 13 июня, погода в Украине немного изменится. Температура снизится по все стране, сильная жара останется лишь на крайнем востоке. Прохладнее всего будет на западе, где столбики термометров покажут +18°...+20°. Также на западе страны, в Винницкой, Одесской и Харьковськой областях пройдут преимущественно небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +23°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, небольшой дождь.

В Тернополе 13 июня ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +20°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +15°, днем +20°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +13°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.

В Одессе 13 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°, ливень.

В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +25°.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.

В Краматорске завтра нпасмурно, температура ночью +17°, днем +28°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.

Приметы погоды 13 июня

Ночь теплая - жди хорошего урожая овощей. Утром 13 июня туман - к грибному лету. Дождь идет 13 июня - урожай будет небогатым.

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