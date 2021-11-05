Тепло еще задержится на юго-востоке страны, однако в воскресенье существенно похолодает и там.

Первые выходные ноября принесут в Украину снижение температуры и осадки. Так, дожди ожидаются 6 ноября местами в центральных восточных, а также Сумской и Запорожской областях. В воскресенье, 7 ноября, покапает в Ивано-Франковской области.

К концу выходных температура снизится по всей стране, кое-где будет лишь +9°...+12°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +3°, днем +11°. В воскресенье ночью ожидается +3°, а днем - до +11°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью 0°, днем +11°, небольшая облачность. В воскресенье ночью +4°, днем +9°, небольшая облачность.

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +12°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха 0°...+11°. В воскресенье температура будет +4°...+12°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, +9°...+12°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +3°, днем +15°, небольшая облачность, сильный дождь. В воскресенье столбики термометров покажут +4°...+12°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +16°, легкий дождик. В воскресенье температура составит +5°...+12°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +9°...+21°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +8°...+15°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +6°, днем +13°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +13°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +3°, днем +17°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +4°, днем +13°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, температура ночью +3°, днем +16°. В воскресенье - небольшая облачность, температура составит +4°, днем +13°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет практически безоблачно, температура до +11°. В воскресенье ночью температура составит +3°, днем потеплеет до +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +12°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +5°...+13°.

В Трускавце в субботу будет практически безоблачно, температура до +12°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +3°...+12°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +12°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +3°...+8°.

В Затоке в субботу - пасмурно,сплошная облачность, ночью +5°, днем +17°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +10°...+13°

В Бердянске в субботу будет облачно с прояснениями, температура до +13°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +5°...+14°.

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Автор: Екатерина Лиманская