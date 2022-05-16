На этой неделе в Украине ожидается неустойчивая прохладная погода.

Ближайшей недели в Украине ожидается неустойчивая прохладная погода, местами будут осадки, порывистый ветер и даже заморозки.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По прогнозу синоптика, в первой половине недели в западных и южных регионах страны ожидается преобладание сухой и малооблачной погоды. В то же время на большей части Левобережья ожидается прохладная погода с периодическими дождями. В конце недели дожди будут идти на большей части территории страны, говорит синоптик.

По его словам, температура воздуха в большинстве областей окажется ниже климатической нормы.

"Особенно холодными будут ночи, а в западных областях местами возможны заморозки в отдельные дни", - предупредил специалист. Он добавил, что дневные температуры окажутся комфортнее, но все равно останутся относительно невысокими по сравнению со средними многолетними показателями.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на этой неделе в Украине ожидается похолодание.

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