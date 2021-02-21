Солнечно и без осадков: завтра в Украине начнется весеннее потепление (карта)
Завтра во всех областях Украины будет "плюсовая" температура и без осадков.
В понедельник днем во всех областях Украины будет "плюсовая" температура, без осадков, лишь в восточной части и на Сумщине местами небольшие осадки.
Из-за снегопадов в Карпатах могут сойти лавины
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 0-5 °С мороза, на Прикарпатье до 8 °С мороза; днем 2-7 °С тепла, в юго-западной части до 10 °С тепла.
В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 0-2 °С мороза, днем 3-5 °С тепла.
Во вторник, 23 февраля, в Украине также без существенных осадков, только в восточной части небольшой снег.
Температура в восточных, Черниговской и Сумской областях ночью 11-16 °С мороза, днем 6-11 °С мороза; на остальной территории ночью 1-6 °С мороза, днем от 3 °С мороза до 2 °С тепла, в западных, Одесской и Николаевской областях 4-9 °С тепла, на Закарпатье, юге Одесской области и местами на Прикарпатье до 13 °С тепла.
На Правобережье местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, на Левобережье юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.
В Киеве 23 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4 °С мороза, днем 0-2 °С тепла.
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