Завтра Киев заметет снегом, днем резко ударит мороз до -11°

17:00, 11 февраля 2021
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Ночью температура опустится до -14°.

Снежный коллапс в столице продолжается / Фото REUTERS
Снежный коллапс в столице продолжается / Фото REUTERS

В пятницу, 12 февраля, в Киеве днем температура достигнет -11°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -14°, а днем столбики термометров покажут -1°.

Весь день будет идти небольшой снег.

Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

Народные приметы 12 февраля

Красный месяц в этот день - к ветру.

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Автор: Елена Пилипчак

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