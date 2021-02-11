Завтра Киев заметет снегом, днем резко ударит мороз до -11°
Ночью температура опустится до -14°.
В пятницу, 12 февраля, в Киеве днем температура достигнет -11°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Киеве начался мощный снегопад: столица готовится к удару циклона (видео)
Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -14°, а днем столбики термометров покажут -1°.
Весь день будет идти небольшой снег.
Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.
Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.
Народные приметы 12 февраля
Красный месяц в этот день - к ветру.
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Мин./макс. температура:-5° / +3°
Влажность:83 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:66 %
Восход:07:06
Закат17:42
Видимость:6.4 км
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