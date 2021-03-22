Порывистый ветер и снег: синоптик рассказала о погоде на завтра

Во вторник в Украине ожидаются дожди, снег и мокрый снег.

Погода на завтра в Украине / фото ua.depositphotos.com

23 марта, во Всемирный день метеоролога, в Украине удержится влажная погода.

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Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в большинстве областей пойдет снег и мокрый снег, а в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь.

Ветер будет порывистым, временами до сильного, северного направления.

"Температура воздуха ближайшей ночью составит 0...-5 мороза, завтра днем ожидается +1...+5 градусов, в Крыму и на Закарпатье +4...+8 градусов", - сообщила синоптик.

В Киеве, по словам Диденко, вторник будет ветреным, прохладным и с периодическим небольшим снегом. Ночью в столице -3...-5 градусов, завтра днем +2...+4 градуса. Ветер - с севера, порывистый, местами сильный.

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