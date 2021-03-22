Порывистый ветер и снег: синоптик рассказала о погоде на завтра
Во вторник в Украине ожидаются дожди, снег и мокрый снег.
23 марта, во Всемирный день метеоролога, в Украине удержится влажная погода.
Дожди и мокрый снег: стало известно, какой будет погода в Украине на этой неделе (карта, видео)
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в большинстве областей пойдет снег и мокрый снег, а в Крыму и Приазовье вероятен небольшой дождь.
Ветер будет порывистым, временами до сильного, северного направления.
"Температура воздуха ближайшей ночью составит 0...-5 мороза, завтра днем ожидается +1...+5 градусов, в Крыму и на Закарпатье +4...+8 градусов", - сообщила синоптик.
В Киеве, по словам Диденко, вторник будет ветреным, прохладным и с периодическим небольшим снегом. Ночью в столице -3...-5 градусов, завтра днем +2...+4 градуса. Ветер - с севера, порывистый, местами сильный.
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- Днепр+6°... -1°
- Донецк+6°... -1°
- Житомир+3°... -3°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... -3°
- Киев+3°... -4°
- Кропивницкий+7°... -3°
- Луганск+7°... -1°
- Луцк+4°... -3°
- Львов+3°... -4°
- Николаев+8°... 0°
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- Полтава+6°... -2°
- Ровно+3°... -3°
- Симферополь+6°... -2°
- Сумы+6°... -4°
- Тернополь+3°... -3°
- Харьков+7°... -2°
- Херсон+6°... 0°
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