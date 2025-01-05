Погода в начале новой недели в Украине будет мокрой, но теплой. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.
Так, она отмечает, что уже в понедельник, 6 января, температура воздуха повысится до +1...+5 градусов, а 7-го января - до +5...+12 градусов.
"Теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты. Будет выпадать мокрый снег с переходом в дождь - ведь потеплеет", - прогнозирует синоптик.
Она также предупреждает о порывистом и сильном ветре южных направлений.
В Киеве завтра столбики термометров поднимутся до +2 градусов, а во вторник - и до +7 градусов. Ожидается порывистый ветер юго-западного направления и мокрый снег с переходом в дождь.
Погода в январе
Как прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач, январь будет достаточно теплым, как для зимы, и значительных морозов ожидать не стоит. Столбики термометров не будут опускаться ниже минус 15°C.
В то же время с середины месяца он прогнозирует усиление осадков.
А синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что, по прогнозам специалистов, среднемесячная температура в январе будет в пределах 0...-3 градуса.