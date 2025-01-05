Диденко также предупреждает о порывистом и сильном ветре.

Погода в начале новой недели в Украине будет мокрой, но теплой. Таким прогнозом поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Так, она отмечает, что уже в понедельник, 6 января, температура воздуха повысится до +1...+5 градусов, а 7-го января - до +5...+12 градусов.

"Теплая воздушная масса будет влажной, будут проходить атмосферные фронты. Будет выпадать мокрый снег с переходом в дождь - ведь потеплеет", - прогнозирует синоптик.

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Она также предупреждает о порывистом и сильном ветре южных направлений.

В Киеве завтра столбики термометров поднимутся до +2 градусов, а во вторник - и до +7 градусов. Ожидается порывистый ветер юго-западного направления и мокрый снег с переходом в дождь.

Погода в январе

Как прогнозирует народный синоптик Владимир Деркач, январь будет достаточно теплым, как для зимы, и значительных морозов ожидать не стоит. Столбики термометров не будут опускаться ниже минус 15°C.

В то же время с середины месяца он прогнозирует усиление осадков.

А синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха отмечала, что, по прогнозам специалистов, среднемесячная температура в январе будет в пределах 0...-3 градуса.

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