Прогноз погоды на 5 января подскажет украинцам, к чему готовиться с утра.

Погода в январе 2025 года продолжает удивлять украинцев. Мы все так же не видим снега, но вместо этого ощущаем холод из-за сильнейшего ветра и в некоторых регионах, вдобавок, дождя. 5 января в Киевской области и непосредственно в Киеве ожидается облачная погода. С прояснениями, но без осадков.

"Укргидрометцентр" в Facebook пишет, что местами на дорогах может быть гололедица. Поэтому водителям следует быть аккуратными.

"Ветер преимущественно юго-западный ️, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Киеве ночью 4-6°, днем 0-2° мороза", - говорится в публикации.

Видео дня

По Украине, в общем, тоже ожидается отсутствие осадков и облачность с прояснениями.

Только в Карпатах и на Закарпатье — небольшой снег. Гололедица на дорогах — по всей Украине.

"Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 9-14°, днем 1-6° мороза", - пишет "Укргидрометцентр" в другом посте в Facebook.

Погода в Украине - что еще известно

Ранее УНИАН сообщал, что январь 2025 года будет теплым. Хотя некоторые периоды с сильным снегом все же будут происходить.

"Ожидаем, что снова будет относительно теплый январь. И это означает, что температурные показатели - практически такие, как сейчас есть, - где-то они и будут оставаться", - сказала синоптик.

Кроме того, в 2024 году были поставлены более 50 температурных рекордов в одном только Киеве. Самым холодным днем стало 9 января -15,8°C. А вот самым жаркий оказался летний день, когда было зафиксировано +36°C в тени.

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