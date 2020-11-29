Мокрый снег и гололед: в пяти областях Украины ожидается ухудшение погоды
ГСЧС предупредила о мокром снеге и гололеде в пяти областях Украины.
Завтра в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед.
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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"На юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
В ГСЧС предупредили, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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