Мокрый снег и гололед: в пяти областях Украины ожидается ухудшение погоды

15:24, 29 ноября 2020
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ГСЧС предупредила о мокром снеге и гололеде в пяти областях Украины.

ГСЧС предупредила о мокром снеге и гололеде в пяти областях Украины / фото flickr.com
ГСЧС предупредила о мокром снеге и гололеде в пяти областях Украины / фото flickr.com

Завтра в Одесской, днем и в Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, местами гололед.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"На юге и востоке порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах страны, кроме юго-востока, местами гололедица. (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

В ГСЧС предупредили, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

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Автор: Юлия Петриченко

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