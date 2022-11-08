Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о тумане.

Почти по всей Украине на 9 ноября объявили предупреждение из-за ухудшения погоды.

В частности, по данным Укргидрометцентра, в большинстве областей ожидается туман, а видимость упадет до 200-500 метров.

"Ночью и утром 9 ноября в большинстве областей туман, видимость 200-500 метров", - говорится в сообщении.

Видео дня

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды в Украине на 9 ноября

По данным Укргидрометцентра, 9 ноября в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

Температура ночью составит 0-5° тепла, днем воздух прогреется до 10-15° тепла. В восточных, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ночью ожидается от 2° тепла до 3° мороза, днем 6-11° тепла.

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