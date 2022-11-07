По словам синоптика, понижения температуры следует ожидать уже на следующей неделе.

В Украине ожидается похолодание. Ощутимое снижение температуры будет уже на следующей неделе. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Первое ощутимое похолодание, по предварительным прогнозам, придет в Украину со следующей недели", - написала она на своей странице в Facebook.

Завтра же, по ее прогнозу, на западе Украины потеплеет до +10...+14 градусов. Самой низкой температура воздуха 8 ноября будет в восточных областях, а также в Сумской, Полтавской - днем +5...+9 градусов. На остальной территории Украины завтра днем столбики термометров будут блуждать между +9...+13 градусов.

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Небольшие дожди, по прогнозу Натальи Диденко, пройдут в западных областях и на севере. На остальной территории - максимум туманы.

Как сообщал Погода УНИАН, ближайшая неделя в Украине будет относительно теплой, без резких скачков и перепадов температур. Осадков будет немного и они будут несильными. К концу недели по всей стране немного похолодает.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в ближайшие дни погодные условия в Украине будут определяться антициклонами. Ожидается погода без значительных осадков, а температура сохранится выше нормы практически по всей стране.

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