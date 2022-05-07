В восточных областях Украины на завтра объявили желтый уровень опасности.

В воскресенье, 8 мая, в восточных областях ожидаются заморозки на почве.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"8 мая ночью в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, в Харьковской, Луганской и Донецкой областях объявлен І уровень опасности, желтый.

Напомним, 8 мая антициклон Ünal, который сейчас определяет погоду в Украине, постепенно начнет терять свои позиции. Из-за этого в западных и северных областях ожидаются небольшие осадки.

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