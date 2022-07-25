На западе Украины 26 июля будет жарко, а на Левобережье - мокро.

Во вторник, 26 июля, в большинстве областей Украину ожидается теплая летняя погода, лишь на западе и местами на юге температура поднимется до +30°...+32°. Практически по всему Левобережью и в Крыму пройдут дожди, местами в сопровождении гроз.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°, легкий дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +30°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +13°, днем +29°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Тернополе 26 июля ночью будет +13°, днем +30°, небольшая облачность.

В Хмельницком будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +32°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +15°...+32°, ясно и безоблачно.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +16°, днем +31°.

В Виннице завтра будет +14°...+28°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник будет ночью +12°, днем +27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +16°...+23°.

В Одессе 26 июля - практически безоблачно, температура ночью +19°, днем +28°.

В Херсоне во вторник ночью +17°, днем +31°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +24°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах температура воздуха составит +15°...+23°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +26°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +25°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +15°...+26°, легкий дождь.

В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +16°, днем +27°.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +25°.

Народные приметы на 26 июля

26 июля - Собор Архангела Гавриила. Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

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