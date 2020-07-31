Погода на выходные: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)
Похолодает по всей стране.
На выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье без осадков, +12°...+23°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 июля
Во Львове в субботу гроза, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье без осадков, +12°…+24°.
В Луцке в субботу ночью +10°, днем +22°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +24°, переменная облачность.
В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +11°...+23°. В воскресенье до +23°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +17°...+29°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +12°...+22°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +13°...+26°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +15°...+27°. В воскресенье +13°...+24°, также ожидаются осадки.
Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.
В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.
В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье +13°...+27°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье переменная облачность, ночью +7°, днем +19°.
В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +24°.
В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +22°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.
В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье ливень, температура воздуха +11°…+24°.
В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.
В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +15° …+28°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+24°... +13°
- Днепр+28°... +15°
- Донецк+30°... +16°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+30°... +16°
- Ивано-Франковск+24°... +13°
- Киев+23°... +14°
- Кропивницкий+29°... +14°
- Луганск+31°... +17°
- Луцк+24°... +13°
- Львов+24°... +12°
- Николаев+31°... +16°
- Одесса+31°... +17°
- Полтава+26°... +15°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+32°... +18°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+23°... +11°
- Харьков+27°... +13°
- Херсон+29°... +15°
- Хмельницкий+23°... +12°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+24°... +14°