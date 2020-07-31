Погода на выходные: в Украине похолодает, местами пройдут дожди (карта)

Похолодает по всей стране.

На выходных в Украине пройдут дожди / фото УНИАН

На выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу пройдет дождь, температура воздуха ночью +13°, днем +23°. В воскресенье без осадков, +12°...+23°.

Читайте также В Украине объявили штормовое предупреждение на 31 июля

Во Львове в субботу гроза, ночью +10°, днем +21°. В воскресенье без осадков, +12°…+24°.

В Луцке в субботу ночью +10°, днем +22°, пройдет дождь. В воскресенье ночью +12°, днем +24°, переменная облачность.

В Виннице в субботу пройдет дождь, температура воздуха +11°...+23°. В воскресенье до +23°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +17°, днем +30°. В воскресенье +17°...+29°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +12°, днем +23°. В воскресенье +12°...+22°, пройдет дождь.

Прогноз на 1 августа / УНИАН

Прогноз на 2 августа / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +13°, днем +26°. В воскресенье солнечно, температура воздуха +13°...+26°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +15°...+27°. В воскресенье +13°...+24°, также ожидаются осадки.

Жителям Мариуполя на субботу обещают небольшую облачность, температура ночью +15°, днем +29°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.

В Краматорске в субботу солнечно, температура ночью +11°, днем +26°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.

В Северодонецке завтра пройдет дождь, температура ночью +12°, днем +27°. В воскресенье +13°...+27°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +17°. В воскресенье переменная облачность, ночью +7°, днем +19°.

В Моршине на Львовщине в субботу пройдет дождь, ночью +11°, днем +22°. В воскресенье без осадков, ночью +11°, днем до +24°.

В Трускавце в субботу пройдет дождь, температура до +22°. В воскресенье температура до +25°, без осадков.

В Сваляве завтра без осадков, +22°, в воскресенье ливень, температура воздуха +11°…+24°.

В Затоке в субботу без осадков, ночью +17°, днем +30°. В воскресенье солнечно, температура до +29°.

В Бердянске завтра без осадков, температура до +28°, в воскресенье солнечно, температура воздуха +15° …+28°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.