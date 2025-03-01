Температура на выходных будет в основном плюсовой.

1 и 2 марта в Украине будет относительно тепло, но во многих областях пройдут осадки. Синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует снег, мокрый снег, дожди, а также туманы и налипание мокрого снега. Об этом он рассказал на meteoprog.

Погода 1 марта

В субботу в западных областях днем будет без существенных осадков, однако местами образуется туман, а на дорогах возможна гололедица. Столбики термометров покажут +3...+8 °С.

На севере Украины утром и днем пройдет снег и мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, туман, а на дорогах гололедица. Ветер будет 5 - 10 м/с. Днем столбики термометров покажут -3...+2 °С.

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В центральных областях Украины будет преобладать погода без осадков, лишь на западе Черкасской и Кировоградской областей днем пройдет небольшой снег, возможен мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Днем воздух здесь прогреется до 0...+5 °С.

На юге нашей страны 1 марта будет переменная облачность и без существенных осадков. Только в Одесской области днем ожидается дождь с мокрым снегом. Кое-где возможен туман. Температура днем +2...+7 °С.

На востоке Украины в субботу будет прохладно, но сухо. На дорогах местами гололедица. Днем ожидается -4...+1 °С.

Погода 2 марта

В западных областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, днем местами с дождем. В Карпатах, по прогнозу Кибальчича, ожидается умеренный снегопад. Местами возможно налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Температура ночью -3...+2 °С, днем похолодает до -1...+4 °С.

На севере Украины местами будет отмечаться небольшой снег, мокрый снег, а днем осадки будут с дождем. Возможен туман, на дорогах местами гололедица. Ночью будет мороз 0...-5 °С, а днем воздух прогреется до +1...+6 °С.

В центральных регионах Украины ночью местами ожидается небольшой снег, днем без существенных осадков. Кое-где туман. Температура, как и на севере: 0...-5 °С ночью и +1...+6 °С днем.

На юге в воскресенье местами пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, в Одесской области умеренные осадки. Кое-где туман. Ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С.

В восточных областях ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков. На дорогах местами гололедица. Ночью будут морозы -6...-11 °С, а днем -2...+3 °С.

Ранее Игорь Кибальчич сообщал, что март этого года будет теплый, но с небольшим количеством осадков. По его данным,

"Особенно приход теплого воздуха почувствуют на себе жители западных и южных областей, а на севере Левобережья, а также на крайнем востоке страны прохладная погода задержится еще на некоторое время", - говорит он.

В целом, по его данным, средняя температура в марте ожидается на 1 - 2 градуса выше нормы.

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