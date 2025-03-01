Температура при этом практически по всей стране повысится до "плюсов".

1 марта в Украине практически повсеместно днем будет "плюс", только на востоке еще ожидается небольшой мороз. Также в большинстве областей местами пройдут осадки в видео снега, мокрого снега и дождей. Сухо будет только на востоке и юго-востоке. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет теплее всего. Тут днем воздух прогреется до +6°...+9°, на Закарпатье вероятно до +10°. Ожидается небольшая облачность, местами - дожди.

На севере Украины сегодня будет от +2° в Черниговской области до +6° на Житомирщине. Тут будет преобладать пасмурная погода, местами осадки.

Видео дня

На востоке Украины сохранится самая холодная погода. Столбики термометров днем покажут от -3° до +1°. Без осадков, переменная облачность.

Жителей центральной части Украины ждем преимущественно пасмурная погода с температурой от "нуля" до +5°. Местами тут пройдет снег и мокрый снег.

На юге страны будет преимущественно сухо.воздух тут прогреется до +3°...+7°, только в Запорожской области будет свежее, +1°.

1 марта - какой сегодня праздник, приметы погоды

1 марта - в народе обозначен днем бога Ярила. В этот день принято не работать, а устраивать пир в честь прихода весны. Если где-то слышится зяблик - значит, весна будет холодной.

Вас также могут заинтересовать новости: