9 и 10 марта украинцев ждет спокойная, сухая и солнечная погода.

На выходных погода в Украине будет солнечной, без осадков, но со слабым ветром и туманами. Об этом говорит синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

По его словам, погоду в Украине 9 и 10 марта будет определять поле повышенного давления, поэтому осадков не ожидается. Зато в большинстве областей будет спокойная сухая погода со слабым ветром.

"Температурный фон останется выше нормы, особенно в западной и южной частях страны. Ночные морозы более ощутимыми будут на севере Левобережья, а в западных и южных регионах возможны туманы, которые приведут к снижению дальности видимости", - рассказал Кибальчич.

Погода 9 марта

В субботу в западных областях будет переменная облачность. Ночью и утром местами туманы. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +6...+11 °С.

В северных областях также ожидается переменная облачность. Температура ночью -1...-6 °С, днем +2...+7 °С.

В центральных областях будет облачно с прояснениями. ночью ожидается -4...+1 °С, днем +3...+8 °С.

На юге Украины ожидается переменная облачность. ночью и утром местами туманы. Ночью будет -3...+2 °С, а днем воздух будет прогреваться до +6...+11 °С.

На востоке также ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем +2...+7 °С.

Погода 10 марта

Днем в Карпатах и на Закарпатье местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туманы. Днем скорость ветра составит 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...+3 °С, днем +7...+12 °С.

В северных областях ночью будет -4...+1 °С, а днем +3...+8 °С.

В центральной части Украины местами будут наблюдаться туманы. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем потеплеет до +5...+10 °С.

В южных областях и в Крыму ожидается переменная облачность, ночью и утром местами будут туманы. Ночью еще будет холодно, -2...+3 °С, а днем воздух будет прогреваться до +7...+12 °С.

В восточных областях прогнозируется переменная облачность. Столбики термометров ночью снизятся до -1...-6 °С, а днем будет +2...+7 °С.

Погода в Украине - прогноз на 8 марта

Сегодня в Украине будет переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 3-8 м/с.

Температура днем +1°...+6°, на Закарпатье и в Крыму воздух прогреется до +5°...+10°.

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