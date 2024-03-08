Однако повышение температуры будет не сильным, до +9...+11 градусов.

На выходных, 9 и 10 марта, в Украине по-прежнему будет холодно. Однако к концу недели на западе страны температура повысится до +9°...+11°, а на Закарпатье столбики термометров покажут +13°...+15°. Холоднее всего будет на востоке и северо-востоке, +1°...+3°. Осадков на выходных не ожидается. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет пасмурно, температура воздуха ночью 0°, днем +4°. В воскресенье ночью ожидается 0°, а днем +8°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -2°, днем +8°, ясно и безоблачно. В воскресенье ночью 0°, днем +11°, небольшая облачность.

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В Луцке в субботу ночью -3°, днем +7°, ясно и безоблачно. В воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -1°, днем +10°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -2°...+7°. В воскресенье температура будет -2°...+10°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +7°. В воскресенье - небольшая облачность, +1°...+8°.

В Харькове в субботу температура ночью составит -2°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -3°...+1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Днепре в субботу - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +4°. В воскресенье температура составит -1°...+4°, небольшая облачность.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -1°...+4°. В воскресенье - небольшая облачность, -3°...+7°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -3°, днем +7°. В воскресенье ночью ожидается -2°, днем +5°, пасмурно.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -3°, днем +4°. В воскресенье будет пасмурно, ночью -4°, днем +3°.

В Северодонецке завтра будет пасмурно, температура ночью -3°, днем +3°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -6°, днем +2°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью -7°, днем до +2°. В воскресенье ночью температура составит -8°, днем столбики термометров покажут +5°, облачно с прояснениями.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет -4°, днем +10°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит -2°, днем +12°.

В Трускавце в субботу небольшая облачность, температура до +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -1...+11°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +8°. В воскресенье - облачно с прояснениями, +1°...+10°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью 0°, днем +6°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +1°...+9°.

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