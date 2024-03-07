В пятницу, 8 марта, погода в Украине будет сухой, но холодной. По всей стране столбики термометров покажут +3°...+7° и лишь на Закарпатье воздух прогреется до +10°. Облачность в Украине станет меньше, а солнечных прояснений будет больше. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°.
- Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +6°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +5°.
- В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +4°.
- В Тернополе 8 марта ночью будет -1°, днем +6°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.
- В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.
- В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +6°, практически безоблачно.
- В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+7°, ясно и безоблачно.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.
- В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+3°.
- В Одессе 8 марта - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, 0°...+6°.
- В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.
Приметы погоды 8 марта
Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.