Осадков в Украине в пятницу не ожидается.

В пятницу, 8 марта, погода в Украине будет сухой, но холодной. По всей стране столбики термометров покажут +3°...+7° и лишь на Закарпатье воздух прогреется до +10°. Облачность в Украине станет меньше, а солнечных прояснений будет больше. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -1°, днем +5°.

Во Львове в пятницу будет ясно и безоблачно. Ночью -1°, днем +6°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +5°.

В Ривне завтра ожидается ясная погода, ночью -2°, днем +4°.

В Тернополе 8 марта ночью будет -1°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью -2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Виннице завтра будет -1°...+6°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью -1° днем +6°, практически безоблачно.

В Чернигове столбики термометров покажут -3°...+7°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью 0°, днем +4°.

В Кропивницком температура ночью будет -1°, днем +4°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -2°...+3°.

В Одессе 8 марта - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +5°.

В Херсоне в пятницу ночью будет 0°, днем +6°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°.

В Запорожье температура ночью -2°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -3°, а днем +4°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -2°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -2°, днем +3°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, 0°...+6°.

В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +3°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -2°, днем +3°.

Приметы погоды 8 марта

Искры, образующиеся в местах соприкосновения токоприемников трамваев, троллейбусов и электричек с проводами, имеют голубой цвет - к сухой погоде. Горшки и кастрюли легко перекипают через край - к снегопаду.

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