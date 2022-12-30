Особенно теплым ожидается первый день 2023 года.

В ближайшие выходные в Украине ожидается аномальное потепление. И 31 декабря, и 1 января погода у нас в стране будет невероятно теплой и практически без осадков. Особенно высокие температуры ожидаются в начале 2023 года, когда погода будет больше напоминать весну, чем середину зимы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +1°, днем +5°. В воскресенье ночью ожидается +6°, а днем +11°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +2°, днем +9°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью +8°, днем +12°, небольшая облачность.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +1°, днем +8°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха 0°...+6°. В воскресенье температура будет +5°...+11, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°. В воскресенье - небольшая облачность, +5°...+9°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +1°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут +2°...+7°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +6°. В воскресенье температура составит +3°...+8°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +4°...+10°. В воскресенье - небольшая облачность, +4°...+11°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает ясноя и безоблачная погода, температура ночью +4°, днем +9°. В воскресенье ночью ожидается 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +4, днем +7°. В воскресенье будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +8°.

В Северодонецке завтра будет практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +7°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит +1°, днем +8°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура ночью +2°, днем до +6°. В воскресенье ночью температура составит +5°, днем столбики термометров покажут +8°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +9°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +9°...+11°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура до +8°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура +8°...+11°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +6°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, +6°...+10°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +3°, днем +9°. В воскресенье - небольшая облачность, температура +4°...+10°.

В Бердянске в субботу будет ясно и безоблачно, температура +2°...+8°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+6°.

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