В субботу температура в Украине будет подниматься до +7°...+10°, а в воскресенье в большинстве областей будет 0°...+4°.

Первые весенние выходные принесут в Украину нестабильную погоду. В субботу, 4 марта, ожидается теплая погода с небольшой облачностью. Во многих областях воздух прогреется до +4°...+8°, а в районе около Карпат - до +10°. А в воскресенье столбики термометров поползут вниз, принеся с собой небольшие дожди в Луганскую и Донецкую области, а также в Крым. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью 0°, днем +6°. В воскресенье ночью ожидается -2°, а днем +2°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью -3°, днем +5°, небольшая облачность. В воскресенье ночью -5°, днем +2°, пасмурно, сплошная облачность.

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В Луцке в субботу ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -4°, днем +1°.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха -1°...+7°. В воскресенье температура будет -2°...+3°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+7°.

В Харькове в субботу температура ночью составит 0°, днем +4°, облачно с прояснениями. В воскресенье столбики термометров покажут -1°...+3°, небольшая облачность.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье температура составит 0°...+4°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +2°...+7°. В воскресенье - небольшая облачность, +2°...+8°, легкий дождь.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью 0°, днем +7°. В воскресенье ночью ожидается +3°, днем +10°, практически безоблачно.

В Краматорске в субботу будет облачно с прояснениями. Температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +4°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +6°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +1°, днем +5°, возможен легкий дождь.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем до +3°. В воскресенье ночью температура составит -7°, днем столбики термометров покажут 0°, ясно и безоблачно.

В Моршине на Львовщине в субботу будет ясно и безоблачно, ночью -2°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Температура составит -2° ночью и днем +4°.

В Трускавце в субботу будет ясно и безоблачно, температура до +9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура -3°...+3°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +7°. В воскресенье - пасмурно, -2°...+3°, дождь и снег.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +1°, днем +10°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура +2°...+7°.

В Бердянске в субботу будет практически безоблачно, температура +1°...+8°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +3°...+9°.

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