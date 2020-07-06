В Украине сегодня практически без осадков, температура до +39° (карта)

Самая жаркая погода будет на юге и востоке.

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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 июля, в Украине практически без осадков, температура до +39°.

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На востоке без осадков, температура до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +39°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +30°.

В северных областях без осадков. Температура до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура до +38°.

УНИАН

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