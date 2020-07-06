В Украине сегодня практически без осадков, температура до +39° (карта)
Самая жаркая погода будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 6 июля, в Украине практически без осадков, температура до +39°.
На Херсонщину надвигается невероятная жара: температура достигнет +42°
На востоке без осадков, температура до +39°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +39°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +30°.
В северных областях без осадков. Температура до +33°. В центре облачно с прояснениями, температура до +38°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +18°
- Днепр+37°... +20°
- Донецк+38°... +18°
- Житомир+30°... +19°
- Запорожье+37°... +20°
- Ивано-Франковск+29°... +15°
- Киев+30°... +19°
- Кропивницкий+33°... +19°
- Луганск+37°... +19°
- Луцк+29°... +15°
- Львов+29°... +14°
- Николаев+37°... +22°
- Одесса+35°... +23°
- Полтава+34°... +20°
- Ровно+29°... +15°
- Симферополь+35°... +22°
- Сумы+30°... +19°
- Тернополь+28°... +16°
- Харьков+35°... +21°
- Херсон+38°... +22°
- Хмельницкий+29°... +16°
- Черкассы+32°... +19°
- Чернигов+29°... +15°
- Черновцы+30°... +17°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+23 °
Влажность:76 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.9 м/с
Вероятность осадков:22 %
Восход:05:50
Закат20:38
Видимость:16 км
Фаза луны:
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