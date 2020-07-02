Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 2 июля 2020
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На юге температура до +35°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +30°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#дождь#жара
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