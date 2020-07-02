Погода на сегодня: в Украине будет жарко, на западе пройдут дожди (карта)
На юге температура до +35°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 июля в Украине практически без осадков, температура до +35°.
Климатологи подвели итоги жаркого июня в Киеве
Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +19°, днем до +35°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +16°, днем до +30°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре без осадков, температура ночью до +17°, днем до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+30°... +18°
- Днепр+31°... +18°
- Донецк+31°... +18°
- Житомир+31°... +18°
- Запорожье+31°... +19°
- Ивано-Франковск+30°... +16°
- Киев+31°... +19°
- Кропивницкий+32°... +16°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+29°... +18°
- Львов+28°... +18°
- Николаев+32°... +19°
- Одесса+30°... +19°
- Полтава+30°... +17°
- Ровно+30°... +18°
- Симферополь+29°... +18°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+29°... +16°
- Харьков+29°... +18°
- Херсон+33°... +20°
- Хмельницкий+30°... +19°
- Черкассы+31°... +17°
- Чернигов+30°... +18°
- Черновцы+29°... +17°
Виргиния, США
+21°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+21 °
Влажность:62 %
Давление:751 мм
Ветер: 5.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:48
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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