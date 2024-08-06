Во многих обалстях пройдут кратковременные дожди.

На этой неделе в Украине будет преобладать классическая летняя погода. Кое-где, кроме юго-востока, могут пройди кратковременные дожди. Воздушные потоки будут из северных широт, а температура существенно не изменится. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Сегодня, по данным синоптиков, в западных, а также в Винницкой, Житомирской, Одесской, местами в Киевской Черкасской и Николаевской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории без осадков. Температура днем составит +22°...+27°, на западе страны будет лишь +18°...+23°, а в южной части разогреет до +25°...+30°.

В последующие двое суток будет преобладать погода без осадков. Лишь днем 7 августа в северных, центральных и Харьковской областях ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура ночью будет +13°...+18°, на юге страны - до +22°. Днем столбики термометров покажут +22°...+27°, а в южных, восточных и Днепропетровской областях воздух прогреется до +26°...+31°.

Видео дня

Ветер на этой неделе будет преимущественно северный и северо-западный, 3-10 м/с.

Погода в Киеве - прогноз на неделю

На этой неделе в Киеве ожидается комфортная летняя погода с периодическими дождями. В частности, осадки в столице прогнозируют на 6,7, 9 и 10 августа. Температура постепенно будет повышаться и в конце недели будет до +27°.

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