Первая половина текущей недели будет с низкой температурой.

На этой неделе в Украине ожидается относительно устойчивая погода с температурой в пределах климатической нормы. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Киблаьчича на портале "Метеопрог".

Первая половина недели будет холодной из-за распространения на территорию Украины холодного воздуха из северных широт. Однако ближе к выходным, по словам синоптика, произойдет незначительное потепление на 2 - 4 °С.

"Также увеличится вероятность осадков преимущественно в виде мокрого снега, временами с дождем", - уточнил Кибальчич.

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Погода 25 ноября

В начале недели под влиянием антициклона на всей территории страны осадков не ожидается. Температура воздуха днем -2...+3 °С, только на крайнем западе воздух прогреется до +3...+8 °С.

Погода 26 ноября

Во вторник, по словам Кибальчича, в большинстве областей Украины сохранится погода без осадков, лишь днем местами на крайнем востоке и в Крыму возможен небольшой мокрый снег. Ночью температура будет снижаться до -2...-7 °С, днем -2...+3 °С, а на крайнем западе станет еще теплее, +4...+9 °С.

Погода 27 ноября

В среду ночью местами в западных областях пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -1...-6 °С, днем -1...+4 °С, в западных областях ночью 0...+5 °С, а днем +3...+8 °С.

Погода в Украине - прогноз на 25 ноября

По данным Укргидрмоетцентра, 25 ноября в Украине будет облачно с прояснениями. Без осадков.

В западных, северных и Винницкой областях на дорогах местами образуется гололедица.

Скорость ветра будет 5-10 м/с, в юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем от 2° мороза до 3° тепла, а на западе и юге страны 2-7° тепла.

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