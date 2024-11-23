В целом погода на выходных будет неустойчивой.

На выходных в Украине ожидаются осадки смешанной фазы, в большинстве областей порывы ветра и зимние значения температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В субботу, по данным синоптиков, в западных областях пройдет небольшой снег, а температура будет днем около 0°. В большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях днем местами пройдет небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега, а температура ночью и днем будет держаться в пределах от 3° мороза до 2° тепла. На остальной территории ожидаются умеренные, местами значительные осадки преимущественно в виде дождя, температура в течение суток будет +3°...+8°. Днем в юго-восточной части ирозигреет до +14°.

В последующие двое суток в Украине уже будет преимущественно без осадков, лишь на востоке и юго-востоке ожидается мокрый снег, местами налипание мокрого снега и гололед. Температура ночью упадет до 0°...-7°, а днем будет -3°...+4°.

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На дорогах страны, кроме юга, местами будет наблюдаться гололедица.

Скорость ветра на выходных будет 5-12 м/с, только сегодня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях порывы 17-22 м/с.

О том, что на выходных ожидается неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом, а также снижением температуры воздуха, сообщает и синоптик Игорь Кибальчич.

Он сообщил, что на выходных в Украине прогнозируется переменчивая погода.

"Ожидаются резкие колебания атмосферного давления, а также порывистый ветер", - предупреждает синоптик.

Также, по его данным, пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега. Усилится ветер, местами до 17-22 м/с. В северных и западных областях на дорогах сформируется гололедица, а также произойдет временное образование снежного покрова.

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