Температура будет довольно комфортной, только на юге ожидается на 2-4 градуса теплее нормы.

До конца июня в Украине ожидается довольно комфортная погода с периодическими небольшими дождями, только на западе страны осадки будут более интенсивными. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"В течение ближайшей недели территория нашей страны будет находиться в условиях повышенного атмосферного давления, поэтому погода ожидается достаточно стабильной, без резких колебаний температуры воздуха и стихийных явлений", - пояснил синоптик.

Только в западных областях, по его данным, периодическое поступление неустойчивых воздушных масс балканского происхождения приведет к выпадению грозовых дождей, в отдельные дни возможны град и шквалистое усиление ветра.

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Температурный фон в Украине ожидается близко к норме, только в южной части он будет выше нормы на 2-4 градуса.

Погода 24 июня

В понедельник днем в большинстве областей, кроме западной части и Крыма, пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. Температура воздуха днем составит +24...+29 °С, на юге и в Крыму воздух прогреется до +32 °С, а на западе страны будет +19...+24 °С.

Погода 25 июня

Во вторник, по данным синоптика, в Украине будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных, а также восточных регионах пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Скорость ветра будет 7-12 м/с. Температура ночью +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, в южной части местами разогреет до +31 °С.

Погода 26 июня

В среду в Украине также будет преимущественно без осадков, лишь утром и днем в северных, восточных регионах и в Карпатах пройдут небольшие кратковременные дожди, местами с грозами. Ночью столбики термометров покажут +12...+17 °С, днем +22...+27 °С, а на крайнем юге температура повысится до +30 °С.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, на этой неделе в Украине дождей будет немного, преимущественно вокруг Карпат. Температура воздуха составит +25...+29 градусов, местами на юге и западе до +28...+32 градусов.

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