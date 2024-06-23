Температура воздуха будет колебаться в пределах +22+28 градусов, на юге - +28+32 градуса

Уже этой ночью на юго-западе и востоке Украины ожидаются дожди с грозами, в остальных областях - без осадков.

Такой прогноз дает украинский метеоролог Наталья Диденко. "Ближайшей ночью дожди с грозами пройдут на юго-западе, Одесская область, Черновицкая область, и на востоке Украины. Остальная территория ночью без осадков", - написала она на своей странице в социальной сети Facebook.

Днем грозовые дожди ожидаются в северной части страны, включая Волынь и Ровенскую область, во всех остальных областях - сухо. Уже вечером дожди пройдут на Сумщине, Черниговщине, Полтавщине, Черкасщине и в Приазовье.

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Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +22+28 градусов, в южной части страны +28+32 градуса. В Киеве короткие дожди, местами прогремят грозы. Жара маловероятна, разве что будет парить воздух, добавляет Диденко. Днем в столице +22+24 градуса.

Синоптик отметила, что в течение недели дождей будет немного, преимущественно вокруг Карпат. Температура воздуха составит +25+29 градусов, местами на юге и западе до +28+32 градусов.

Непогода в Украине: последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня почти на всей территории страны объявляли штормовое предупреждение. Синоптики предупреждали о значительных дождях и грозах.

А накануне во Львове прошел ливень с грозой, непогода привела к повреждению крыш и падению деревьев.

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