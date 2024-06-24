Температура снизится во многих областях нашей страны.

Последняя неделя июня в Украине начнется с осадков и снижения температуры. Дожди с грозами сегодня ожидаются везде, кроме запада и некоторых центральных областей. Местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. Температура продолжит постепенно снижаться, только на юго-востоке еще будет +30°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +21°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.

В Ривне сегодня ожидается пасмурноая погода, ночью +13°, днем +20°.

В Тернополе 24 июня ночью будет +15°, днем +22°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +24°.

В Виннице сегодня будет +16°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+22°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +26°.

В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+25°.

В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +27°, гроза.

В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, ливень.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачсно, +18°...+32°.

В Краматорске сегодня небольшая облачность, ливень, температура ночью +20°, днем +28°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, ливень с грозой.

Приметы погоды 24 июня

Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде - к осадкам.

Вас также могут заинтересовать новости: