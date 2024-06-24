Сегодня дожди и грозы в Украине продолжатся / фото Pixabay

Последняя неделя июня в Украине начнется с осадков и снижения температуры. Дожди с грозами сегодня ожидаются везде, кроме запада и некоторых центральных областей. Местами осадки будут сильными и в сопровождении гроз. Температура продолжит постепенно снижаться, только на юго-востоке еще будет +30°...+32°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.
  • Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +21°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +21°.
  • В Ривне сегодня ожидается пасмурноая погода, ночью +13°, днем +20°.
  • В Тернополе 24 июня ночью будет +15°, днем +22°, пасмурно.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +22°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +22°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +15°, днем +25°, ясно и безоблачно.
  • В Черновцах в понедельник - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +24°.
  • В Виннице сегодня будет +16°...+24°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник ночью будет +15°, днем +22°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+22°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Черкассах сегодня будет практически безоблачно, ночью +20°, днем +26°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +19°...+25°.
  • В Одессе 24 июня - небольшая облачность, температура ночью +21°, днем +27°, гроза.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +19°, днем +32°, небольшая облачность, ливень.
  • В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°, гроза.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, небольшая облачность, гроза.
  • В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +18°, а днем +25°, небольшая облачность.
  • В Харькове - ясно и безоблачно, температура ночью +19°, днем +27°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +27°, небольшая облачность, гроза.
  • В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачсно, +18°...+32°.
  • В Краматорске сегодня небольшая облачность, ливень, температура ночью +20°, днем +28°.
  • В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°, ливень с грозой.
24 июня дожди с грозами доберутся до юга и востока Украины / фото УНИАН

Приметы погоды 24 июня

Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде - к осадкам.

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