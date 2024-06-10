Больше всего осадков следует ожидать в западных и северных областях.

Текущая неделя в Украине будет дождливой и умеренно теплой, а на юге - жаркой.

"Местами не исключены эпизоды опасных и стихийных явлений погоды", - об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

Он пояснил, что Украина будет находиться в условиях пониженного атмосферного давления с преобладанием неустойчивых воздушных масс, а также атмосферных фронтов разного типа.

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"Как следствие, практически ежедневно будут отмечаться дожди в сопровождении гроз, местами не исключены опасные явления погоды, такие как град и шквалистое усиление ветра", - отмечает синоптик.

Наибольшее количество дождей, по его данным, следует ожидать в западных и северных областях - местами здесь может выпасть 1-2 месячных нормы. Более сухая и жаркая погода традиционно прогнозируется в юго-восточной половине Украины.

Погода 10 июня

В начале недели в западных, центральных и северных областях пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем в западной части местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с. Температура воздуха днем составит +22...+27 °С, а в южных и восточных областях будет жара +28...+33 °С.

Погода 11 июня

Во вторник, по данным Кибальчича, в северных, центральных, днем также в западных областях сохранится неустойчивая погода с грозовыми дождями. Днем местами возможны град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...+19 °С, днем +22...+27 °С, а в южных и восточных областях воздух разогреет до +28...+34 °С.

Погода 12 июня

"В среду, 12 июня, на большей части территории страны за исключением Крыма и Приазовья ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем в отдельных пунктах возможны град и шквалы 15-20 м/с", - отмечает синоптик. Температура воздуха ночью будет +14...+19 °С, днем +20...+25 °С, в южных и восточных областях +30...+35 °С, в западной части похолодает до +17...+22 °С.

Штормовое предупреждение в Украине - прогноз на 10 июня

На понедельник, 10 июня, почти по всей Украине объявили І уровень опасности из-за гроз, града и шквалов 15-20 м/с. Непогода обойдет только восточные и юго-восточные области.

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