Местами температура повысится до +30°...+33°.

Ближайшая неделя в Украине будет теплой, а на юге и востоке - даже жаркой, ведь температура тут повысится до +30°...+33°. Практически каждый день ожидаются дожди, ливни и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Начало недели, 10 июня, будет довольно облачным. Местами вероятны дожди. В большинстве областей температура повысится до +29°...+32°, свежее будет только местами на севере и западе, +25°...+28°.

Во вторник, 11 июня, на западе Украины похолодает до +21°...+25°, за счет чего усилятся температураные контрасты, ведь на юге и востоке, а также в некоторых центральных областях воздух прогреется до +30°...+33°. Также на западе, севере и пестами в центральной части Украины пройдут дожди и грозы.

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В среду, 12 июня, температурные контрасты в Украине только усилятся. На западе будет +18°...+22°, а на юге и востоке жара +30°...+33°. Дожди 12 июня ожидаются по всему левобережью, а также в центральной части Украины.

В середине недели, 13 июня, температура в Украине останется без существенных изменений. Осадки ожидаются местами в большинстве областей.

Накануне выходных, 14 июня, жара в Украине немного сбавит обороты. На западе будет +17°...+20°, на севере и в Винницкой области +18°...+22°, а на остальной территории будет +25°...+30°. Практически по всей стране ожидаются дожди, ливни и грозы.

На выходных, 15 и 16 июня, погода в Украине начнет стабилизироваться. К концу недели температура по стране выровняется - будет от +24° до +30°. Грозы покинут нашу страну, останутся лишь небольшие летние дождики.

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