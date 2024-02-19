В Украине ожидается потепление до +10...+15 градусов.

Первая половина текущей недели не порадует украинцев теплом. Ночью во многих областях ожидаются морозы, а днем столбики термометров будут в пределах +1°...+10°. Однако с четверга, 22 февраля, температура в Украине начнет постепенно повышаться и уже в конце недели жителей большинства областей ждет тепло +8°...+15°, лишь местами на востоке и северо-востоке будет чуть свежее, +6°...+7°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Понедельник в Украине будет холодным. В большинстве областей ожидается лишь +1°...+4°, только местами на западе воздух прогреется до +5°...+7°.

Во вторник, 20 февраля, в Украине станет еще прохладнее. Днем ожидается от -1° до +4°, только на западе и в Винницкой области температура поднимется до +6°...+10°. Ночью везде, кроме запада и большинства южных областей ожидается мороз -1°...-6°. С северо-запада к нам придут дожди, снег и мокрый снег.

Видео дня

В среду, 21 февраля, осадков в Украине станет больше, они охватят практически всю страну, кроме юга и юго-запада. На западе по-прежнему будет теплее всего, +7°...+10°, а на остальной территории термометры покажут +1°...+7°.

С четверга, 22 февраля, погода в Украине начнет улучшаться. Температура в большинстве областей повысится до +6°...+9°, местами на юге и западе будет до +10°...+11° и лишь в отдельных областях на северо-востоке задержится прохлада +2°...+5°. Ожидается переменная облачность, местами по стране пройдут небольшие дожди.

Перед выходными, 23 февраля, в Украине станет еще теплее. Практически по всей стране воздух прогреется до +8°...+13°, на Закарпатье - до +14° и лишь на востоке и в Сумской области все еще будет +5°...+7°. Осадки практически прекратятся.

На выходных, 24 и 25 февраля, украинцев ждет стабильная, но пасмурная погода. Существенных осадков не ожидается, а температура в большинстве областей к концу недели установится на уровне +8°...+14°. На Закарпатье и в Крыму будут до +15° и лишь местами на востоке и в Сумской области будет +6°...+7°.

Вас также могут заинтересовать новости: