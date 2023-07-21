Укргидрометцентр прогнозирует на 22 июля грозы и шквалы.

На субботу, 22 июля, в некоторых областях Украины объявлен І уровень опасности. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Синоптики предупреждают, что на юге и в центральной части ожидаются грозы и шквалы ветра.

"Днем 22 июля в центральных и южных областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Погода в Украине 22 июля - прогноз Укргидрометцентра

В субботу в Украине ожидается переменная облачность. По данным синоптиков, ночью в западных, Винницкой, кое-где и в Киевской и Черкасской областях ожидаются умеренные дожди. Такж умеренные осадки днем повсеместно будут в Украине, кроме кроме юго-востока. В северных и центральных областях - местами значительные дожди, грозы.

Ветер будет юго-восточный с переходом на северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с. В центральных и южных областях при грозах вероятны шквалы 15-20 м/с.

Температура в южной части ночью составит 17-22°, днем воздух прогреется до 28-33°. На остальной территории ночью будет свеженько, 12-17°, а днем 20-25°, на востоке страны - немного тплее, 26-30°.

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