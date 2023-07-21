Сегодня утром на Левобережье ожидаются грозы.

Сегодня, 21 июля, утром в некоторых областях Украины будут грозы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, непогода ожидается на Левобережье. Из-за этого объявлен І уровень опасности.

"Утром 21 июля на Левобережье грозы, местами шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

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Погода сегодня - прогноз на 21 июля

По данным синоптиков, сегодня в Украине будет переменная облачность. Днем в восточных, Запорожской, Херсонской областях и Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории сохранится погода без осадков.

Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем по Украине составит 28-32°; в Карпатах столбики термометров покажут 17-22°.

В Киевской области, по данным Укргидрометцентра, также ожидается переменная облачность. Днем будет без осадков. Ветер прогнозируется северо-западного направления, его скорость составит 5-10 м/с. Температура днем по области будет в пределах 22-27°, а в Киеве столбики термометров покажут комфортные 23-25°.

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