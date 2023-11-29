Синоптики предупреждают об усложнении погоды в регионе.

На сегодня, 29 ноября, во Львове и Львовской области синоптики объявили повышенный уровень опасности, так как ожидаются метели, гололедица на дорогах и сильные порывы ветра. Об этом свидетельствуют данные Львовского гидрометцентра.

В частности, синоптики предупреждают о порывах северо-западного ветра до 15-20 м/с, метелях, гололедице на дорогах, а также утром местами значительном снеге. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода на Львовщине - прогноз на сегодня

"29 ноября погоду будет определять тыловая часть циклона над Беларусью", - говорят в гидрометцентре.

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Из-за этого, по данным синоптиков, во Львовской области будет облачно с прояснениями. Утром снег, местами значительный. Днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с, метели. Температура днем 1-6° мороза.

Во Львове также будет облачно с прояснениями. Утром будет снежить, а днем уже будет без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, метели. Столбики термометров днем покажут 2-4° мороза.

Синоптики предупреждают об ухудшении видимости в осадках и метели. По их данным, атмосферное давление будет расти, а относительная влажность воздуха несколько уменьшится.

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