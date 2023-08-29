По всему региону объявлен II, "оранжевый" уровень опасности.

Вечером во вторник, 29 августа, Львов и область накрыли ливни. Значительный дождь с порывами ветра и шквалами будет продолжаться и завтра, предупреждает Львовский гидрометцентр.

"По территории Львовской области: вечером с сохранением до конца суток 29 августа грозы, порывы южного ветра 17 – 22 м/с, в отдельных районах сильные шквалы 25 – 28 м/с, град, значительный дождь. 30 августа грозы, по югу территории сильные дожди; порывы южного ветра, местами шквалы 15 – 20 м/с, град, значительные дожди", – информирует Гидрометцентр.

Будет бушевать непогода и в областном центре. По всему региону объявлен II, "оранжевый" уровень опасности.

"По городу Львову: вечером с сохранением до конца суток 29 августа гроза, порывы южного ветра 17 – 22 м/с, сильный шквал 25 – 28 м/с, град, значительный дождь. 30 августа грозы, порывы южного ветра, днем шквал 15 – 20 м / с, град, значительный дождь", – добавляют синоптики.

В соцсетях активно делятся видео с подтопленных улиц. Местные Telegram-каналы сообщают о перебоях с электроснабжением.

По информации Львовской ОВА, по состоянию на 20:00 из-за неблагоприятных метеоусловий (гроза, дождь, порывы ветра) без электроснабжения уже осталось 180 населенных пунктов во Львовской области.

"91 обесточило полностью, 89 – частично. Больше всего – на Самборщине и Червоноградщине. Для возобновления электроснабжения задействовали 45 бригад (67 единиц техники и 193 работника) ЧАО "Львовоблэнерго", – информируют в администрации.

Погода в Украине - последние прогнозы

Погода УНИАН информирует, что в среду, 30 августа, в некоторых областях Украины изменится погода: пройдут дожди с грозами, а температура снизится до более комфортных показателей.

Данные Украинского гидрометцентра также свидетельствуют, что на среду, 30 августа, в ряде областей Украины ожидается ухудшение погоды.

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