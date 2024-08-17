Сегодня, 17 августа, во Львове ожидается гроза. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для жителей Львовской области.
"На сутки 17 августа местами грозы, шквалы 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении.
Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.
Погода во Львове и Львовской области
По данным синоптиков, жара и локальные кратковременные дожди с грозами ждут Львовскую область в ближайшие дни.
Со вторника, после прохождения холодного фронта, дневные температуры несколько снизятся до комфортных значений.
Погода 17 августа - прогноз по Украине
В субботу в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.
Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.
Температура днем будет +28°...+33°, в южной части и на Кировоградщине местами сильная жара +35°...+36°, а в Карпатах столбики термометров покажут +21°...+26°.
На Киевщине сегодня также будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем по области +28°...+33°, а в Киеве воздух прогреется до +30°...+32°.