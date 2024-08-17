Во Львовской области также объявлен повышенный уровень опасности из-за грозы, града и шквалов.

Сегодня, 17 августа, во Львове ожидается гроза. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовано и для жителей Львовской области.

"На сутки 17 августа местами грозы, шквалы 15-20 м/с, град", - говорится в сообщении.

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Из-за непогоды на Львовщине объявили І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области

По данным синоптиков, жара и локальные кратковременные дожди с грозами ждут Львовскую область в ближайшие дни.

Со вторника, после прохождения холодного фронта, дневные температуры несколько снизятся до комфортных значений.

Погода 17 августа - прогноз по Украине

В субботу в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура днем будет +28°...+33°, в южной части и на Кировоградщине местами сильная жара +35°...+36°, а в Карпатах столбики термометров покажут +21°...+26°.

На Киевщине сегодня также будет переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура днем по области +28°...+33°, а в Киеве воздух прогреется до +30°...+32°.

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