В Киеве завтра без осадков, температура до +24°
В столице завтра похолодает.
Погода в Киеве 22 июля будет солнечной, температура днем до +24°.
Мощный ливень затопил Киев (видео)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +24°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:11, а зайдет в 20:56.
Как сообщал УНИАН, в среду, 22 июля, в Украине без осадков, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +13°
- Днепр+32°... +18°
- Донецк+29°... +15°
- Житомир+24°... +13°
- Запорожье+30°... +19°
- Ивано-Франковск+25°... +16°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+30°... +15°
- Луганск+29°... +15°
- Луцк+25°... +12°
- Львов+25°... +13°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+33°... +19°
- Полтава+28°... +17°
- Ровно+25°... +11°
- Симферополь+28°... +16°
- Сумы+27°... +14°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+33°... +19°
- Хмельницкий+24°... +13°
- Черкассы+29°... +14°
- Чернигов+28°... +14°
- Черновцы+26°... +16°
Виргиния, США
+25°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+25 °
Влажность:65 %
Давление:752 мм
Ветер: 2.6 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:01
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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