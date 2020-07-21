В Киеве завтра без осадков, температура до +24°

В столице завтра похолодает.

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Погода в Киеве 22 июля будет солнечной, температура днем до +24°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +24°, вечером - до +23°. Ветер западный и северо-западный, до 6,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:11, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в среду, 22 июля, в Украине без осадков, температура до +32°.

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