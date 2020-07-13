В Киеве завтра без осадков, температура днем до +20°
Вечером в столице до +17°.
Погода в Киеве 14 июля будет прохладной, температура днем до +20°.
Погода на неделю: в Украине похолодает (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 7,6 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 21:05.
Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.
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Погода в Украине
- Винница+18°... +11°
- Днепр+32°... +14°
- Донецк+32°... +17°
- Житомир+18°... +11°
- Запорожье+29°... +15°
- Ивано-Франковск+19°... +11°
- Киев+19°... +14°
- Кропивницкий+19°... +13°
- Луганск+31°... +18°
- Луцк+19°... +10°
- Львов+18°... +9°
- Николаев+22°... +14°
- Одесса+26°... +16°
- Полтава+27°... +14°
- Ровно+18°... +9°
- Симферополь+30°... +14°
- Сумы+26°... +15°
- Тернополь+18°... +8°
- Харьков+28°... +18°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+17°... +10°
- Черкассы+19°... +12°
- Чернигов+18°... +12°
- Черновцы+18°... +10°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+23 °
Влажность:61 %
Давление:749 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:13 %
Восход:05:55
Закат20:35
Видимость:16 км
Фаза луны:
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