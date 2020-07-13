В Киеве завтра без осадков, температура днем до +20°

Вечером в столице до +17°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 14 июля будет прохладной, температура днем до +20°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 7,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 21:05.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

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