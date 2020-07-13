В Киеве завтра без осадков, температура днем до +20°

17:00, 13 июля 2020
9
0

Вечером в столице до +17°.

В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / фото УНИАН

Погода в Киеве 14 июля будет прохладной, температура днем до +20°.

Погода на неделю: в Украине похолодает (карта)

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер северный и северо-западный, до 7,6 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:01, а зайдет в 21:05.

Как сообщал УНИАН, 14 июля в Украине местами пройдут дожди, температура до +27°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
61 %
749 мм
3.3 м/с
13 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять