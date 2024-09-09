Осадков в столице 10 сентября не ожидается.

Во вторник, 10 сентября, погода побалует киевлян летним теплом, однако под утро в столице будет холодно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в Киеве будет около +15°...+17°, под утро похолодает до +14°, а днем в столицу вернется летнее тепло до +27°. Ожидается облачная погода с прояснениями, однако без осадков.

Ветер будет юго-восточный, его скорость останется 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение снизится до 742 миллиметров ртутного столба.

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Погода 10 сентября - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +16°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Тернополе 10 сентября ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +10°...+27°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет +9°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°.

В Одессе 10 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +16°...+28°.

В Краматорске завтра пасмурно, дождь, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°, дождь.

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