В большинстве областей сохранится теплая погода.

Во вторник, 10 сентября, практически по всей Украине сохранится теплая практически летняя погода с температурой +25°...+28°, однако в нескольких заметно похолодает. На крайнем западе страны температура упадет до +18°...+20°, также островок прохлады до +23° ожидается районе Харькова, Днепра и Полтавы. На юго-востоке ожидаются дожди, местами - с грозами. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +14°, днем +26°.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +16°, днем +20°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Тернополе 10 сентября ночью будет +15°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +12°, днем +25°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +16°, днем +18°, пасмурно, дождь.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +10°...+27°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник ночью будет +9°, днем +26°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +10°...+26°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+23°.

В Одессе 10 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +28°, легкий дождь.

В Запорожье температура ночью +17°, днем +23°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +25°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +23°.

В Днепре температура ночью будет +17°, днем +23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +16°...+28°.

В Краматорске завтра пасмурно, дождь, температура ночью +12°, днем +23°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°, дождь.

Приметы погоды 10 сентября

Начинается дубовый листопад. Если же листья еще крепко держатся, то зима будет лютая.

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