В Киеве приспустят главный флаг страны: ожидается сильный ветер

10:53, 23 марта 2021
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На ближайший час синоптики прогнозируют в Киеве порывы ветра до 50 км/ч.

В Киеве сегодня ожидается сильный ветер / фото УНИАН
В Киеве сегодня ожидается сильный ветер / фото УНИАН

В Киеве из-за прогнозируемого сильного ветра приспущен главный флаг Украины на Печерских холмах.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

На ближайший час синоптики прогнозируют в Киеве порывы ветра до 50 км/ч.

«Мы снова должны приспустить флаг, чтобы порывы ветра не повредили как флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище, так и само полотнище», - заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.

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Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

На сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, его высота - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

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Автор: Инна Андалицкая

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Теги: ветерфлагфлаг Украиныпогода в КиевеНовости Киева
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