В Киеве приспустят главный флаг страны: ожидается сильный ветер
На ближайший час синоптики прогнозируют в Киеве порывы ветра до 50 км/ч.
В Киеве из-за прогнозируемого сильного ветра приспущен главный флаг Украины на Печерских холмах.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
На ближайший час синоптики прогнозируют в Киеве порывы ветра до 50 км/ч.
«Мы снова должны приспустить флаг, чтобы порывы ветра не повредили как флагшток, на который дает нагрузку поднятое полотнище, так и само полотнище», - заявил заместитель председателя КГГА Вячеслав Непоп.
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Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
На сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, его высота - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
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