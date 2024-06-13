В столице 12 июня зафиксировали новый погодный рекорд.

Рекорд суточного количества осадков зарегистрировали в Киеве 12 июня. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, в столице было зафиксировано рекордное количество осадков - 50,1 мм, что на 25,5 мм больше, чем предыдущий рекорд 1891 года для этого дня, когда выпало 24,6 мм осадков.

По данным синоптиков, в Киеве за сутки выпало 68% месячной нормы осадков.

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Непогода в Киеве 12 июня - детали

12 июня Киев накрыл мощный ливень. Осадков было настолько много, что часть улиц ушла под воду. Вода начала заливаться также и в некоторые многоэтажки. Из-за непогоды на Киевщине начались аварийные отключения. По данным ДТЭК, сильный дождь и ветер до 25 м/с обесточили 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. В общем грозовой фронт задел все регионы Киевской области.

По словам синоптика Наталки Диденко, причиной осадков стал циклон, расположившийся над столицей. Сегодня он уже покинет территорию нашей страны. Зато сегодня в Киеве станет немного свежее, поскольку к циклону привязан холодный атмосферный фронт. Даже на востоке и юге Украины сегодня станет несколько прохладнее - мощной жары уже не ожидается.

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