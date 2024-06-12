В четверг, 13 июня, погода в Киеве стабилизируется. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Осадков в столице уже не будет - дожди покинут территорию страны. Вместо них ожидается небольшая облачность и температура +14° ночью и до +23° днем.
Ветер будет северо-западного и северного направлений, его скорость снизится до 5-10 м/с. Атмосферное давление стабильное, но пониженное, 747-748 миллиметров ртутного столба.
Погода 13 июня - прогноз по городам Украины
Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +12°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +19°.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +13°, днем +19°, небольшой дождь.
В Тернополе 13 июня ночью будет +14°, днем +19°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +14°, днем +20°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +19°, небольшой дождь.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +20°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Черновцах в четверг - пасмурно, ночью +15°, днем +20°, небольшой дождь.
В Виннице завтра будет +13°...+21°, небольшая облачность, сильный дождь.
В Житомире в четверг ночью будет +13°, днем +21°, облачно с прояснениями.
В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+23°, небольшая облачность.
В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°.
В Кропивницком температура ночью будет +14°, днем +26°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +16°...+26°.
В Одессе 13 июня - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°, ливень.
В Херсоне в четверг ночью будет +16°, днем +29°, облачно с прояснениями.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +17°, днем +30°, небольшая облачность.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +17°, а днем +25°.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +25°, небольшой дождь.
В Днепре температура ночью будет +17°, днем +27°, небольшая облачность.
В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +17°...+28°.
В Краматорске завтра нпасмурно, температура ночью +17°, днем +28°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +18°, днем +30°.