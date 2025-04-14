Начало недели в Киеве будет без осадков.

В понедельник, 14 апреля, в Киеве ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Утром ожидается +6°, а в течение дня температура в столице повысится до +17°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.

Ветер изменит направление и будет дуть с юга, его скорость ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.

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Погода сегодня - прогноз на 14 апреля

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +15°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 14 апреля ночью будет +5°, днем +15°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +17°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +16°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +3°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+16°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.

В Одессе 14 апреля - ясно, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +15°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +3°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +14°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, 0°...+12°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +16°.

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