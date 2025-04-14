В понедельник, 14 апреля, в Киеве ожидается сухая и теплая погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Утром ожидается +6°, а в течение дня температура в столице повысится до +17°. Ожидается облачная погода с прояснениями, но без осадков.
Ветер изменит направление и будет дуть с юга, его скорость ожидается 7-12 м/с. Атмосферное давление немного пониженное, 751-753 миллиметра ртутного столба.
Погода сегодня - прогноз на 14 апреля
Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +15°.
В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +16°.
В Тернополе 14 апреля ночью будет +5°, днем +15°, пасмурно.
В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +17°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +16°, пасмурно, дождь.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.
В Виннице сегодня будет +3°...+15°, облачно с прояснениями.
В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+16°, практически безоблачно.
В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.
В Одессе 14 апреля - ясно, температура ночью +5°, днем +10°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +15°, ясно.
В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +3°, днем +14°.
В Запорожье температура ночью +4°, днем +14°, ясно.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, практически безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, 0°...+12°.
В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +16°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +16°.