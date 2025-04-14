Осадки ожидаются на западе страны.

Неделя в Украине начнется с теплой и преимущественно сухой погоды, лишь на западе страны сегодня местами пройдут небольшие дожди. Температура практически по всей старне будет от +14° до 16°, только на побережье море и в горах будет прохладнее. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодея будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +16°.

Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +15°.

В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +16°.

В Тернополе 14 апреля ночью будет +5°, днем +15°, пасмурно.

В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +17°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +16°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.

В Виннице сегодня будет +3°...+15°, облачно с прояснениями.

В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+16°, практически безоблачно.

В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.

В Одессе 14 апреля - ясно, температура ночью +5°, днем +10°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +15°, ясно.

В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +3°, днем +14°.

В Запорожье температура ночью +4°, днем +14°, ясно.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, практически безоблачно.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, 0°...+12°.

В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +16°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +16°.

14 апреля - праздник, приметы

14 апреля - день Марии Египетской. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.

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