Неделя в Украине начнется с теплой и преимущественно сухой погоды, лишь на западе страны сегодня местами пройдут небольшие дожди. Температура практически по всей старне будет от +14° до 16°, только на побережье море и в горах будет прохладнее. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве сегодея будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +16°.
- Во Львове в понедельник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +15°.
- В Луцке будет пасмурно, ночью +5°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +5°, днем +16°.
- В Тернополе 14 апреля ночью будет +5°, днем +15°, пасмурно.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +14°.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +3°, днем +17°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +10°, днем +16°, пасмурно, дождь.
- В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.
- В Виннице сегодня будет +3°...+15°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в понедельник ночью будет +5°, днем +16°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +3°...+16°, практически безоблачно.
- В Черкассах сегодня будет ночью +6°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +14°, небольшая облачность.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +4°...+15°.
- В Одессе 14 апреля - ясно, температура ночью +5°, днем +10°.
- В Херсоне в понедельник ночью будет +2°, днем +15°, ясно.
- В Николаеве сегодня будет ясно, ночью +3°, днем +14°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +14°, ясно.
- В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +6°, а днем +16°, небольшая облачность.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +14°.
- В Днепре температура ночью будет +5°, днем +15°, практически безоблачно.
- В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, 0°...+12°.
- В Краматорске сегодня будет небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +16°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +16°.
14 апреля - праздник, приметы
14 апреля - день Марии Египетской. Если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплое и сухое.