В столице и области объявлен І уровень опасности.

Сегодня в Киеве и Киевской области ожидаются сложные погодные условия. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, утром ожидаются значительные осадки в виде мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Ситуация в Киеве сейчас

По данным Киевской городской госадминистрации, дороги и тротуары столицы обрабатывают противогололедными средствами и расчищают 293 единицы спецтехники. В местах, где техника не имеет возможности проехать, расчисткой снега занимаются 487 работников.

"Призываем водителей быть осмотрительными на дороге, отдавать предпочтение в движении технике дорожной службы. А также не парковать машины на обочинах дорог, чтобы не мешать работе коммунальщиков", - обратилась власть к горожанам.

Погода на Киевщине - прогноз на сегодня

На сегодня синоптики прогнозируют снег и дождь, утром осадки будут значительными. Местами ожидается налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица

Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура по области и в Киеве около 0°.

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