Благодаря осадкам в столице станет прохладнее.

В ближайшие дни в Киеве сохранится очень теплая и сухая погода. Однако уже на следующей неделе в столице ожидается дождь. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По словам синоптиков, в ближайшие несколько суток по Киевской области будет царить стабильная сухая и жаркая погода со значениями температуры до +31°.

"Только в следующую среду ожидаем небольшой кратковременный дождь", - сообщили в Укргидрометцентре. Видео дня

По данным синоптиков, благодаря дождю солнце будет меньше прогревать приземный слой воздуха, поэтому и дневные максимумы снизятся до +26.

"Не пренебрегайте правилами обращения с открытым огнем, ведь по территории Киева и Киевской области удерживается чрезвычайный уровень пожарной опасности", - добавили в Укргидрометцентре.

Похолодание в Киеве - что известно

Об изменении погоды в столице говорит и известный синоптик Наталья Диденко. По ее данным, в Киеве жаркая погода продлится еще несколько дней.

В частности, 31 августа и 1 сентября в столице будет все еще очень тепло и даже жарко, температура воздуха будет подниматься до +30...+32 градусов. Более ощутимое снижение температуры, по ее словам, ожидается с 3 сентября. Она поделилась диаграммой, на которой видно, что 3 числа в столице уже будет примерно +22...+24 градуса.

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